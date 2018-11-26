Coşkulu Kalabalığı Gören Fatma Şahin Gözyaşlarını Tutamadı

AK Parti'nin Gaziantep'te yeniden aday gösterdiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte coşkuyla karşılandı. Kalabalığı gören Şahin gözyaşlarını tutamadı.

AK Parti'nin belediye başkan adaylarını açıkladığı 40 il arasında tek kadın aday olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i havaalanında yüzlerce kişi coşkuyla karşıladı. Kalabalık karşısında duygulanan Şahin gözyaşlarını tutamadı. Havaalanında açıklamalarda bulunan Şahin, halka söz verdikleri projelerin yüzde 90'ını yaptıklarını belirterek, bundan sonra kadınların hedefinin daha büyük olacağını söyledi. Bu şehir için daha çok işleri olduğunun altını çizen Şahin, bunu hep beraber başaracaklarının altını çizdi. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Fatma Şahin, "Halka hizmet Hakk'a hizmet anlayışıyla hareket ettik. Bu şehir beni ilk kadın milletvekili olarak tanıdı. Kadın milletvekilinin neler yapabileceğini gördü. Biz onları çok sevdik, onlar bizi çok sevdi. İyi günde kötü günde bir ve beraber olduk. Üç dönem parlamentoda Gaziantep milletvekili olarak Anadolu kadınlarını temsil ettim. Kadınların siyaset okulu gibi teşkilatlarının yetişmesi için gayret gösterdik. Bakanlık yaptım. Oradan doğduğum, büyüdüğüm şehre hizmet etmek şansı buldum. İlk dönemimizi tamamlıyoruz. Sınır güvenliği ile ilgili çok büyük gayret gösterdik. Millete verdiğimiz bin 27 projenin yüzde 95'ini tamamladık. Sosyal belediyecilikte çağ atladık. Kültürel belediyecilikte çok önemli çalışmalar yaptık. Şuna inandık, Hakk'ın rahmeti için çalışırsak, halkı arkamıza alırsak yapamayacağımız şey yoktur. Bu makamlar büyük bir sınavdır, inşallah bu şehir için yapacak daha çok işimiz var. Bunu birlikte başaracağız. Bütün il teşkilatımıza, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra kızlarımızın hedefleri çok daha büyük olacak. Rol model olmak kolay değildir. Ama imanla, cesaretle çalışılınca başarılamayacak hiçbir şey yoktur. Hamdolsun bugün bunu başarmış olarak huzurlarınızdayım. Açıklanan 40 ilin arasında tek kadın belediye başkanı olarak huzurlarınızdayım. Bu AK Parti'nin kadına verdiği güvendir" diye konuştu. - GAZİANTEP