İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Muş'un Malazgirt ilçesinde "26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü" kutlamalarının yapılacağı "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"ndaki çalışmaları inceledi.

Danişmentgazi Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alanda yapımı süren milli parka gelen İnce, burada yetkililerden bilgi aldı.

İnce, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Muş Valisi Aziz Yıldırım, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve Muş İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile milli parktaki çalışmaları inceledi.

İncelemenin ardından İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 Ağustos'ta Anadolu'nun Fethi'nin 947. yıl dönümünü hep birlikte kutlayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Malazgirt'te kutlu bir fetih programını dolu dolu hazırlamak istediklerini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"Kutlamaların ön hazırlık çalışmalarını yerinde görmek, aksayan yönler varsa onları tespit edip bir an önce o aksilikleri gidermek için buradayız. Burada sayın valilerimiz, sayın başkanımız, Milli Parklar Genel Müdürümüz ve teknik arkadaşlarımızla beraber yapılan çalışmaları gördük. Buradaki arkadaşlarımızın sorunlarını yerinde çözerek en güzel şekilde bir fetih programı kutlanması için yerinde görme fırsatı bulduk. Buradaki çalışmaları bir an önce tamamlayıp güzel bir şekilde 26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında Anadolu'dan gelen bütün vatandaşlarımızla beraber coşkulu bir fetih programı kutlayacağız."

"Çanakkale gibi Malazgirt'i de kutlayacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Ağustos'ta tüm Türkiye ile beraber burada olacağını söyledi.

1071 ruhunu tekrar canlandırmak istediklerini anlatan Karacan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra bir Çanakkale gibi Malazgirt'i de kutlayacağız. Burada başta İçişleri Bakanı ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bir taraftan karayolları çalışmalarını denetlemeye geldik. Helikopterle alanı inceledik. O gün rahat ve mutlu bir şekilde tüm halkımızın buradan ayrılıp, burada her sene kalabalıklaşması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Valimiz her gün burada bizzat çalışmaları inceliyor. 1071'in önemi şu; Gördüğünüz gibi bir haftadır yaşadığımız süreçlerimiz var. İnşallah 1071 ruhuyla beraber 2071'e giden süreçte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."