"Cosi Fan Tutte" İstanbul'da sanatseverlerle yeniden buluşacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Cosi Fan Tutte" İstanbul'da sanatseverlerle yeniden buluşacak

AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 yılında bestelediği hicivli ve komik opera "Cosi Fan Tutte", tekrar İstanbul sahnelerinde sanatseverlerle buluşacak.

İSTANBUL (AA) - Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1789 yılında bestelediği hicivli ve komik opera "Cosi Fan Tutte", tekrar İstanbul sahnelerinde sanatseverlerle buluşacak.

???????İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eser, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ve Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi'nde sahnelenecek.

Sahne kurgusu Suat Arıkan tarafından, orkestra şefliğini ise Murat Cem Orhan tarafından üstlenecek eser, 6 Aralık'ta AKM Tiyatro Sahnesi'nde 8, 11 ve 12 Aralık'ta ise Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gösterilecek.

Sahne ve kostüm düzenleme Olcay Engin Kaymaz'a, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait eserin uvertür bölümünde ise Ayşem Sunal Savaşkurt'un koreografisi ile hikaye, eğlenceli bir bale ile anlatılacak.

Temsillerde dönüşümlü olarak "Fiordiligi" karakterini Gülbin Günay ve Ceren Aydın, "Dorabella"yı Barbora Hitay ve Dilan Saka, "Despina"yı Sevim Ateş ve Ayşenur Ayyıldız, "Ferrando"yu Caner Akın ve Ufuk Toker, "Guglielmo"yu Caner Akgün ve Alper Göçeri, "Don Alfonso"yu ise N. Işık Belen canlandıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılay Başkanı Kınık ve IFRC Genel Sekreteri Chapagain'i kabul etti

 İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKPC operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde terör örgütü DHKP/C operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

 Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık adaylığının önü açıldı

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title