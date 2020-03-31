ÇOSB'de dezenfektan işlemleri devam ediyor Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan işlemleri devam ediyor.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan işlemleri devam ediyor.

Bölge genelindeki tüm yollarda ve açık alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılıyor, ÇOSB Bölge Müdürlüğü bünyesindeki çalışmaların da nöbetçi çalışma sistemiyle devamlılığı sağlanıyor.

ÇOSB Bölge Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı açıklamada, başta itfaiye ve güvenlik çalışmaları olmak üzere tüm birimlerin çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürmeleri için planlarını yaptıklarını belirtti.

Aldıkları önlemlerle çalışmaların devam ettiğini ifade eden Sözdinler, "Yaptığımız bütün çalışmalar, işletmelerimizin ve sanayicilerimizin çalışmalarını aksatmadan yürütmelerini sağlamak yönündedir. Tüm katılımcı firmalarımızın çalışmalarını aldığımız önlemlerle en iyi şekilde sürdürmelerinin çabası içinde olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyoruz. Ülkemizin ve dünyanın yaşadığı bu zor günlerin en kısa sürede geçmesini diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA