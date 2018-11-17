Çorumlular Cumhuriyet Balosu'nda Buluştu

Çankaya Belediyesi Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu, Cumhuriyet Balosu'na ev sahipliği yaptı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Tanıdığım Çorumluların iki güzel özelliği var; biri çalışkan olmaları, ikincisi ise dürüst ve namuslu olmaları" dedi.

Çankaya Belediyesi, Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu Cumhuriyet Balosu'na ev sahipliği yaptı. Vedat Dalokay Kokteyl Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Çorumluları yalnız bırakmadı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 95. yılı kutlanan Cumhuriyet Balosu'nun hiç bitmeyeceğini kaydederek, "Eğer bugün Cumhuriyeti kutlamaya devam ediyorsak, Onuncu Yıl Marşı'nı tüm coşkumuzla söylüyorsak bize düşen görev Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından teslim aldığımız Cumhuriyeti yaşatmaktır ve yüzüncü yıl marşını yazmaktır. Bu da Ankara'ya sahip çıkmaktan geçiyor" ifadelerini kullandı.

"Tanıdığım Çorumluların iki güzel özelliği var; biri çalışkan olmaları, ikincisi ise dürüst ve namuslu olmaları"

Cumhuriyet Balosu'nda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, "Tanıdığım Çorumluların iki güzel özelliği var. Biri çalışkan olmaları, ikincisi ise dürüst ve namuslu olmaları. Bu iki özellik bence Çorum'u meşhur kılan en büyük özellik. Bu da zannediyorum ki Çorum'un Hititlere kadar giden o kültüründen geliyor. O kültürün Hacı Bektaş'la, Mevlana düşüncesiyle birleşmesi galiba bu güzelliği ortaya çıkarıyor. Aranızda olmaktan ve bu baloya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Fethi Yaşar Başkanımla birlikte Ankara Büyükşehir'in tekrar halktan yana, toplumdan yana, kamu yararından yana bir yönetime kavuşması, ranta talana dur diyecek bir yapıya kavuşması, Atatürk'ün başkentinin tekrar Atatürk'e yakışacak bir yönetime kavuşması için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmasında cumhuriyetin önemini anlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise, "Bizim Cumhuriyetimiz din, ırk, mezhep cumhuriyeti değildir, bizim Cumhuriyetimiz demokratik, laik halk cumhuriyetidir. Türkiye bugün güçlü bir ülkeyse bunu Cumhuriyeti kuranlara borçluyuz" açıklamasında bulundu.

Balo, konuşmaların ardından Türk Halk Müziği sanatçıları Yüksek Didikoğlu ve Ezgi Saykan'ın seslendirdiği türkülerle devam etti. - ANKARA