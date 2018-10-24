Çorumlu Şehit, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mardin'de güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada şehit olan jandarma uzman onbaşı, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde operasyona çıkan güvenlik güçleriyle bir grup PKK'lı terörist arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Çoban, memleketi Çorum'da son yolculuğuna uğurlandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınan şehit Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Çoban'ının cenazesi helallik alınmasının ardından askeri törenin yapılacağı Akşemsettin Camii'ne getirildi.

Camide eşinin tabutuna sarılan Sanem Çoban, kimseden ağlamamasını istedi. Şehidin fotoğrafını eline alarak asker selamı veren Çoban, "Dik durun. O böyle isterdi. Dik duracağız düşmanları sevindirmeyeceğiz. Bak ben duruyorum" dedi.

Eşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan ve gözyaşı döken acılı eşi askerler teselli etti. Şehidin ablası ise "Vatan vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun" diye konuştu.

Cenaze töreni boyunca metanetini koruyan baba Dursun Çoban da askerlerin şehidin tabutunu omuzladığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Silah arkadaşları şehidin tabutuna sarılıp

Jandarma Uzman Onbaşı Muhammed Çoban için düzenlenen törene silah arkadaşları da katıldı. Türk bayrağına sarılı tabutuna ve cenaze aracına sarılan silah arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Bunun üzerine şehit eşi "Eğmeyin boynunuzu dik durun" ifadesini kullandı.

Cenazeye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktan, Çorum milletvekilleri Erol Kavuncu, Tufan Köse, Belediye Başkanı Zeki Gül, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, siyasi partilerin temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. - ÇORUM