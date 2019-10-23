Çorumlu öğrenciler "1010 Kaşif" arasına katıldı

23.10.2019 12:22

Türkiye'de ortaokul çağındaki öğrencileri teknolojinin yapı taşı olan kodlama eğitimiyle tanıştırmak amacıyla Kuveyt Türk'ün, Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle başlattığı "1010 Kaşif Projesi" kapsamında Çorum'da öğrencilere eğitim verildi.

Geçen yıl başlayan ve yaz döneminde de devam eden proje çerçevesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılında Çorum Merkez Yatılı Bölge Ortaokulu, Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu ve Çorum Osmancık Orgeneral Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Ortaokulu'nda kodlama eğitimleri sürdürülecek.

Kuveyt Türk çalışanlarının eğitim verdiği proje kapsamında, öğrencilere aktarılan kod senaryolarıyla sokak lambalarının yanma prensibinden sensörlü arabaların mesafe kontrol uyarılarına kadar birçok alanda uygulamalı kodlama yapıldı.



Kuveyt Türk tarafından eğitimin sonunda okullara hediye edilen 1010 Kaşif Kodlama Kiti ile çocuklar yazdıkları tüm kodları, maketler üzerinde de hayata geçirerek kodlama ve robotik eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim alanların diğer öğrencilere eğitim vermesiyle tüm öğrencilerin kodlama öğrenmesi amaçlanıyor.

Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve 1010 Kaşif Projesi Yürütme Komitesi Başkanı Aslan Demir, AA muhabirine, proje kapsamında 1010 gence ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Geçen yıl Ankara, Afyonkarahisar, Bursa, Hatay, İstanbul ve Konya'daki 11 ortaokulda öğrencilere ulaştıklarını belirten Demir, yaz döneminde çeşitli platformlarda devam eden eğitimlerin bu yıl da Çorum'un yanı sıra Adana, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'daki 14 okulda gerçekleştiğini aktardı.

Teknoloji bağımlısı gençlerden teknoloji üreten gençler oluşturmak amacıyla bugüne kadar 500'e yakın ortaokul öğrencisine eğitim verdiklerini dile getiren Demir, "İnşallah ülkemizin tamamında gençlerimizle beraber olmayı hedefliyoruz. Gençlerimizi hayata hazırlamak, teknoloji üretir hale getirmek, bağımlılıktan kurtarmak ve geleceğimizi kodlayan gençler oluşturmak adına yaptığımız çalışmadan son derece gururluyuz." dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle gençlerin sanal dünyanın bağımlısı haline geldiğini dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Sanal dünyadaki birtakım oyunlar gençleri kendine çekiyor, çocuklar da bunu tüketen hale geliyor. Biz tüketim gençliğinden üretim gençliğine dönüşmelerini istiyoruz. Genç yaşta bu eğitimi, bu kıvılcımı onlara verebilirsek inşallah ilerleyen yaşlarda Türkiye'nin robotik kodlamada ve teknoloji geliştirmede yönünü çok daha ileri götürecek gençler yetiştirebiliriz diye düşünüyoruz. Kod yazma teknolojinin yapı taşı. Hayallerimizdeki geleceği değerlerimizle kodluyoruz anlayışıyla hareket ederek Türkiye'nin birçok şehrinde meraklı kaşiflerimizle buluşuyoruz. Özellikle yatılı bölge ortaokullarında eğitim vermeyi önemsiyoruz ve önceliyoruz."

Demir, proje kapsamında Çorum'daki öğrencilerle buluşmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Gittiğimiz her okulda olduğu gibi bu okullarda da öğrencilerimizin kod yazmaya gösterdikleri ilgi ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta. Bu durum, ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösterirken projemizin geleceği adına da bizlere ışık tutuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA