Çorumlu öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu
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Çorumlu öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu

Çorumlu öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen sınavda 500 tam puan alan Aleyna Yüksel Türkiye birincisi oldu.

Çorum'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen sınavda 500 tam puan alan Aleyna Yüksel Türkiye birincisi oldu.

Cumhuriyet Ortaokulu'ndan bu yıl mezun alan Aleyna Yüksel'in başarı hem öğretmenlerini hem de ailesini gururlandırdı. Cumhuriyet Ortaokulu'nu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, başarılı öğrenciyi tebrik ederek, tablet hediye etti.

Aleyna Yüksel'in başarısının kendileri için gurur kaynağı olduğunu dile getiren İl Müdürü Kodek, "Çorum'da genel başarının daha yukarılara taşınması için hep birlikte var gücümüz ile çalışılacağız. Bu başarıda emeği geçen ailemizi, okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, Alyena'nın başarılarının daim olmasını temenni ediyoruz" dedi.

(İHA)

Çorumlu öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu
Çorumlu öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu
Çorumlu öğrenci LGS'de Türkiye birincisi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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