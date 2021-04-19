Çorumlu güreşçiler Türkiye 3. oldu
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Çorumlu güreşçiler Türkiye 3. oldu

Çorumlu güreşçiler Türkiye 3. oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da düzenlenen U15, Yıldızlar, Gençler ve U23 Serbest ve Grekoromen müsabakalarında başarılı bir performans ortaya koyan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile Türkiye 3.'sü oldu.

Antalya'da düzenlenen U15, Yıldızlar, Gençler ve U23 Serbest ve Grekoromen müsabakalarında başarılı bir performans ortaya koyan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile Türkiye 3.'sü oldu.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri Türkiye Şampiyonasında minderi salladı. 30 Mart 18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen müsabakalarda Grekoromen stilde 87 kilo Gençler kategorisinde Tansel Can Örtücü, Serbest stilde Gençler kategorisi 79 kiloda Recep Bekkaya ve Yıldızlar kategorisi 48 kiloda Bekir Keser Türkiye Şampiyonu oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Çorum'umuzu ve kulübümüzü başarıyla temsil eden tüm sporcu ve antrenörlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin başarılarla geri dönmesi bizi gururlandırıyor. Bugüne kadar verdiğimiz desteği artırarak vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Çorumlu güreşçiler Türkiye 3. oldu
Çorumlu güreşçiler Türkiye 3. oldu
Çorumlu güreşçiler Türkiye 3. oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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