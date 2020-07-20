Çorumlu fotoğrafçılar Suluova'yı fotoğrafladı
Suluova ilçesine gelen Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği (ÇOFSAD) üyesi 8 fotoğrafçı, ilçenin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı.
20.07.2020 12:25 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:28
Suluova ilçesine gelen Çorum Fotoğraf Sanatı Derneği (ÇOFSAD) üyesi 8 fotoğrafçı, ilçenin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğrafladı.
Dernek Başkanı Meftun Yerli, Suluova Belediyesi tarafından düzenlenen "Suluova'da Yaşam" konulu fotoğraf yarışmasına katılmak amacıyla ilçeyi ziyaret ettiklerini söyledi.
ÇOFSAD üyeleri, gün boyu ilçenin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerine yönelik fotoğraf çalışması yaptı.
Kaynak: AA