Çorumlu ev hanımı Büyükyabat, 52 yaşında üniversiteyi birincilikle bitirdi

Çorum'da yaşayan 3 çocuk annesi ev hanımı Sema Büyükyabat, 52 yaşında üniversiteyi birinci olarak bitirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde üniversite birincisi olarak ödül alan Tarih Bölümü mezunu Büyükyabat, hayali olan üniversiteden mezun olmanın gururunu yaşadı.

Çorum İmam Hatip Lisesindeki eğitiminin ardından 1987 yılında üniversite sınavına girerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünü kazanan ancak ailesinin başka şehirde eğitim almasına izin vermemesi nedeniyle üniversite hayalini gerçekleştiremeyen Büyükyabat, uzun yıllar sonra bu hayalini gerçekleştirmeyi başardı.

Büyükyabat, gazetecilere, liseden sonra üniversiteye gidemeyince evlendiğini, daha sonra çocuklarının olmasıyla üniversite hayalini ertelemek durumunda kaldığını söyledi.

Evlendikten sonra kendisini çocuklarına adadığını belirten Büyükyabat, "Zaman içinde çocuklarım büyüdü, ailemle ilişkilerim yoluna girdi. Oğlumun üniversiteye hazırlandığı sene sınava girmeye karar verdim. İlk amacım, sınavı başarırsam açık öğretimde bir yer okumaktı. Sonra başardım." dedi.

Cesaretini toplayıp büyük heyecanla üniversiteye başladığını dile getiren Büyükyabat, "Eşim çok destek oldu bana. Tarih Bölümüne kayıt yaptırdım. Sonra gördüm ki hayatımın en eksik kalan yönünü üniversite ile tamamladım. Benim için çok güzel, çok özel 4 yıldı. Hayallerimi gerçekleştirdiğim, çok mutlu olduğum bir hayat yaşadım. Allah nasip ederse bundan sonra da devam etmek istiyorum. Babam, annem göremedi. O dönemin şartlarında babam beni göndermek istememişti." dedi.

Başarısını isteyerek ve severek çalışmasına bağlayan Büyükyabat, mecbur olduğu için değil, okula gitmenin zevkini yaşadığı için başarıyı yakaladığını anlattı.

Büyükyabat, derslerine günü gününe çalışmaya dikkat ettiğini vurgulayarak, "Tarih sevdiğim bir alandı ama bu kadar seveceğimi, bu kadar beni mutlu edeceğini önceden hesap edemezdim. Kısmet olursa bundan sonra yüksek lisans yapmak istiyorum." diye konuştu.

Törene katılan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi de mezun olan tüm öğrencilerle Büyükyabat'ı tebrik ederek, "Bu sene Hitit Üniversitesinden 1889 öğrencimiz mezun oldu. Aynı zamanda 2 bin 500'ü aşkın öğrencimiz de üniversitemize kayıt yaptırdı." ifadesini kullandı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Büyükyabat'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Öztürk, "Hayatın her alanında her ne yapıyorsanız yapın, üniversite eğitiminin kendilerine çok şey katacağına örnek olduğu için üniversitemiz ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. 30 yıl aradan sonra böyle bir hayali gerçekleştiren Sema Büyükyabat hanımefendiyi huzurlarınızda tekrar tebrik etmek istiyorum." dedi.

Törene AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri, akademik ve idari kadro ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.