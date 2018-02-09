Çorum Zeytin Dallarıyla Destek Mitingi Yaptılar

Zeytin dallarıyla destek mitingi yaptılar

ÇORUM'da Hitit Üniversitesi ve Çorum İnsani Değerler Platformu işbirliğiyle Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi düzenlendi. Mingde hazırlanan platformun üzerine zeytin dallarını konuldu.

Çorum Üniversitesi ve Çorum İnsani Değerler Platformu tarafından düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na destek mitingi Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını Çorum İnsani Değerler Platformu Başkanı Zeki Kanbur yaptı. Kanbur, ülke ve millet olarak zor bir süreçten geçildiğini söyleyerek, "Sınırlarımız içerisinde ve dışında kahraman Mehmetçiğimize, polisimize ve isimleri dahi duyulmayan gizli kahramanalarımıza moral vermek, manevi olarak yanlarında olduğumuzu göstermek için buradayız" dedi. Konuşmanını yapılıdığı kürsü ve platforma zeytin dalları konulurken, miting dua edilmesinin ardından sona erdi.