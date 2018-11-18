Çorum Yaralı Tilkiye Sahip Çıktı

Çorum'da bir sürücünün çarpıp ölüme terk ettiği yaralı tilkiyi, bir başka sürücü kurtardı. Ahmet Kaabadayı, yol kenarında duran yaralı tilkiyi alıp veterinere götürdü. Dün gece saat 23.00 sıralarında Adana'dan Samsun'a gitmek için otomobiliyle yola çıkan Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, Çorum'a 30 kilometre kala yol kenarında yatan tilkiyi gördü. Bir aracın çarptığı tilkiyi hemen aracına alıp Çorum Belediyesi Hayvan Barınağı'nın nöbetçi veterinerine götürdü. Her iki ayağında kırık olan ve vücudunda ezilmeler bulunan yaralı tilki burada tedavi altına alındı.