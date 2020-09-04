Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda yangın Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda yangınÇORUM ve Sinop illeri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda yangın

ÇORUM ve Sinop illeri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalman köyü arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çorum ve Sinop'taki Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan, arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan müdahale ediyor. Bölgede ekiplerin yangına müdahalelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA