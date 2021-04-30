BURSA'DA 'TAM KAPANMA' SONRASI İLK CUMA NAMAZI KILINDI
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BURSA'DA 'TAM KAPANMA' SONRASI İLK CUMA NAMAZI KILINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' uygulamasının ilk gününde cuma namazı, sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı.

BURSA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' uygulamasının ilk gününde cuma namazı, sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı.

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ilk gününde cuma namazı, sosyal mesafe kuralına uygun olarak kılındı. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle dün saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşlar, evlerinin yakınlarındaki camilere gitti. Vatandaşlar, seccadeleriyle geldikleri camilerde sosyal mesafe kuralına uygun olarak saf tuttu. İznik ilçesindeki Yeşil Camii'ye gelen vatandaşlar ise, caminin etrafındaki yeşillik alanda sosyal mesafeli bir şekilde saf tutarak, cuma namazını kıldı.

BURSA'DA 'TAM KAPANMA' SONRASI İLK CUMA NAMAZI KILINDI
BURSA'DA 'TAM KAPANMA' SONRASI İLK CUMA NAMAZI KILINDI
BURSA'DA 'TAM KAPANMA' SONRASI İLK CUMA NAMAZI KILINDI
BURSA'DA 'TAM KAPANMA' SONRASI İLK CUMA NAMAZI KILINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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