Çorum Valisi Çiftçi'ye "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı takdim edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum Valisi Çiftçi'ye "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı takdim edildi

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.

Çorum Valisi Çiftçi'ye
16.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:20

Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabını takdim etti.

Sansar, ziyarette Vali Çiftçi'ye AA'nın bölgede yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

AA'nın, Kurtuluş Savaşı'nın zor koşullarında 6 Nisan 1920'de "Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak" için Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlatan Sansar, "Bu yıl kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı, bugün itibarıyla 13 dilde yayın yaparak dünyada ilgiyle takip ediliyor." dedi.

Sansar, ziyarette Çiftçi'ye AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabının yanı sıra "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız", "15 Temmuz Darbe Yargılamaları" kitapları ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla boş kalan önemli sokak ve meydanlardan fotoğraflar içeren "Karantina Lockdown" adlı fotoğraf albümü takdim etti.

Vali Çiftçi ise Sansar'a ziyaret anısına üzerinde Çorum'a özgü görseller bulunan tabak hediye ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Mustafa Şentop Mustafa Destici Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Şeyma Subaşı Aytaç Ağırlar
Spor Sörloth Mbaye Diagne Josef De Souza Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Ateş Mart Karar Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çorum Valisi Çiftçi'ye "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı takdim edildi - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 16:28:05. #1.14#
title