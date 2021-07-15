ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: VİRÜS SIFIRLANMADI, MASKELERİ KOLUMUZA DEĞİL, AĞZIMIZA TAKALIM
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ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: VİRÜS SIFIRLANMADI, MASKELERİ KOLUMUZA DEĞİL, AĞZIMIZA TAKALIM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, vaka sayısının azalmaya devam ettiğini belirterek, 'Virüsü sıfırlayana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edelim. Maskeleri kolumuza değil burnumuzu ve ağzımızı kapatmaya özen göstererek takalım' dedi.

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, vaka sayısının azalmaya devam ettiğini belirterek, 'Virüsü sıfırlayana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edelim. Maskeleri kolumuza değil burnumuzu ve ağzımızı kapatmaya özen göstererek takalım' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını Twitter hesabından paylaştı. Haritadaki verilere göre Çorum'daki haftalık vaka sayısı 37,73 olarak gerçekleşti. Kentteki vaka sayısıyla ilgili değerlendirme yapan Vali Mustafa Çiftçi, 'Vakaların düşmesindeki en büyük etken, aşılama oranlarının yüksek olmasıdır. Bugün itibari ile ilimizde toplam 475 bin doz aşılama yapıldı. Bu 475 bin aşıdan 275 bini 1'inci doz aşı, 145 bini 2'nci doz aşı, 25 bini de 3'üncü doz aşı uygulamasıdır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu aşı haritasına göre ilimiz bu noktada da oldukça başarılıdır. Yüzde 66 gibi bir orana sahiptir. Çorum, yüzde 65 ile yüzde 75 arasında aşılama oranına sahip ve sarı kategoride yer alıyor. İnşallah, bu şekilde devam ettiğimiz taktirde kısa süre içerisinde mavi kategoriye de geçeriz. Çorum açısından bir başka sevindirici husus ise son günlerde yapılan test sayısının vakaya dönüşme oranı yüzde 7,5'tir. Bugüne kadar 2020 ve 2021 yılı rakamlarına baktığımız zaman şimdiye kadar gördüğümüz en sevindirici rakam budur. Dolayısıyla şu anda vaka oranları da oldukça azalmış durumda' diye konuştu.

'BAYRAMDA YAKIN TEMASTAN KAÇINALIM'

Halkı uyaran Vali Çiftçi, 'İki şey istirham ediyorum, birincisi aşılama sırası gelenler mutlaka aşılarını olsunlar. Hem kendi sağlıkları hem de toplumun sağlığı açısından bu son derece önem arz ediyor. İkinci husus da virüs şu an tam manasıyla yok edilmedi. Virüsü sıfırlayana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat etmelerini istirham ediyorum. Maskeleri kolumuza değil, burnumuzu da içine alacak şekilde ağzımızı kapatarak takmaya özen gösterelim. Bayrama da az bir süre kaldı. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur içerisinde tüm Çorumluların Kurban Bayramı'nı da tebrik ediyorum. Bayramlaşma yaparken, büyüklerimizi ziyaret ederken de yine maske, hijyen kurallarına dikkat edelim, bayramda da yakın temastan kaçınalım' dedi.

ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: VİRÜS SIFIRLANMADI, MASKELERİ KOLUMUZA DEĞİL, AĞZIMIZA TAKALIM
ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: VİRÜS SIFIRLANMADI, MASKELERİ KOLUMUZA DEĞİL, AĞZIMIZA TAKALIM
ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: VİRÜS SIFIRLANMADI, MASKELERİ KOLUMUZA DEĞİL, AĞZIMIZA TAKALIM
ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: VİRÜS SIFIRLANMADI, MASKELERİ KOLUMUZA DEĞİL, AĞZIMIZA TAKALIM
ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: VİRÜS SIFIRLANMADI, MASKELERİ KOLUMUZA DEĞİL, AĞZIMIZA TAKALIM
ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: VİRÜS SIFIRLANMADI, MASKELERİ KOLUMUZA DEĞİL, AĞZIMIZA TAKALIM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÇORUM VALİSİ ÇİFTÇİ: VİRÜS SIFIRLANMADI, MASKELERİ KOLUMUZA DEĞİL, AĞZIMIZA TAKALIM - Haberler
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