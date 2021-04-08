Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek

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Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecekÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, 'Vaka sayılarımız son bir haftalık verilere göre düşüşe geçti.

Çorum Valisi Çiftçi: Vakalar düşüşe geçti, kurallara uyarsak daha da düşecek

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, 'Vaka sayılarımız son bir haftalık verilere göre düşüşe geçti. Her şey kurallara uymaktan geçiyor. Kurallara uyarsak vakalar daha da düşecektir" dedi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, 2 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşme döneminden bu yana Covid-19 vaka sayısının 11,5 kat arttığını, ancak, son bir haftaya bakıldığında rakamlarda bir düşüş olduğunu söyledi. Vali Çiftçi, 'Mart ayının başı itibarıyla Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 100 bin kişide vaka oranımız 322 oldu. Oranlama yapıldığında mart başından bugüne kadar vaka sayılarının 11,5 kat arttı. Bizde vakaların artışıyla birlikte hemen tedbirlerimizi ve denetimlerimizi artırdık. Mesela yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçirme kararı aldık. Şu anda ilimizde okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, 8'inci ve 12'inci sınıflar ve köy okullarımızın dışında diğerlerinde yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmiş durumda, bulaşın kaynaklarından birisi buydu. Bunun dışında haftanın her günü ekiplerimiz sahadalar ve gün boyu denetimdeler. Caddede olan hatta pazarda bulunan vatandaşlarımızın her birinin maske taktıklarını görüyoruz" dedi.

'VAKALAR DAHA DA DÜŞER'

Vaka sayılarında artışla beraber hastaneye yatan ya da vefat eden vatandaşların sayısın da artış olmadığını kaydeden Vali Çiftçi, 'Yoğun bakımlarda entübe vaka sayılarımız artmadı. Halkımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam ettikleri sürece vaka sayılarında daha da düşüşler olacaktır. Bu düşüşün devamını getirmek istiyorsak, hastalıktan kurtulmak istiyorsak, kurallara riayet edelim, tedbirlere uyalım. Önceki dönemlerde nasıl vaka sayıları düşüşe geçtiyse, şimdi de aynı şekilde vakaların önüne geçebiliriz, salgını yenebiliriz. Alınan tedbirlere lütfen uyalım, kendimizin ve toplumun sağlığını düşünelim. Vaka sayılarımız son bir haftalık verilere göre düşüşe geçti. Kısacası her şey kurallara uymaktan geçiyor. Kurallara uyarsak vakalar düşecektir" diye konuştu.

'VATANDAŞ OLARAK DUYARLI OLMALIYIZ'

Kurallara herkesin uyması gerektiğini belirten Ahmet Ahlat, 'Koronavirüsü hep birlikte atlatacağız. Herkes mesafeye, hijyene, maskeye dikkat ederse bunu çabucak atlatırız. Vatandaş olarak duyarlı olmalıyız" diye konuştu.

Maskeden kurtulmak istediğini dile getiren Ayşe Karademir ise 'Allah şifamızı, iyiliğimizi versin. Virüs gitsin, bir daha ülkemize, dünyamıza gelmesin, tek dileğim bu" dedi.

Yakup Kendirci de 'Herkes maskesini takar, mesafesini korur, temizliğe dikkat ederse vakalar düşer. Kurallara uyarsak sadece Çorum'da değil, Türkiye'de düşüş yaşanır" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı