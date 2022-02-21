Çorum Valisi Çiftçi: Test veren 5 kişiden 2'si pozitif

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da vaka oranlarının yükselişe geçtiğini belirten Vali Mustafa Çiftçi, "Bugünlerde test veren her 5 vatandaşımızdan 2'si pozitif çıkıyor. Bu rakamlar meselenin ne kadar ciddi olduğunu anlatmaya yetiyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından, 5-11 Şubat arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarının güncellendiği haritayı paylaştı. Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasında yer alan Çorum'da, 937,32 olan oran 1205,82'ye yükseldi.

Vali Çiftçi, pandeminin başladığı günden bu yana Çorum'da 1619 kişinin vefat ettiğini belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diledi.