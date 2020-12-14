Çorum Valisi Çiftçi'nin AA'nın Yılın Fotoğrafları'nda tercihi "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" oldu
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Çorum Valisi Çiftçi'nin AA'nın Yılın Fotoğrafları'nda tercihi "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" oldu

14.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:14
Çorum Valisi Çiftçi'nin AA'nın Yılın Fotoğrafları'nda tercihi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çorum Valisi Çiftçi, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oylama yaptı.

Haber kategorisinde, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması sonrası namaz kılınmaya başlamasını anlatan "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafa oy veren Çiftçi, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" adlı fotoğraflarını seçti.

Oylamaya sunulan fotoğrafları çok beğendiğini belirten Çiftçi, "Anadolu Ajansımızın her yıl geleneksel olarak düzenlediği yaşam, spor ve haber alanındaki fotoğraflarını bu yıl da çok beğendim. Hepsi de gerçekten birbirinden güzel fotoğraflar. Seçim yaparken de çok zorlandığımı ifade etmeliyim. Her bir fotoğrafın birer sanat eseri olduğunu bir kez daha anlamış olduk." dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Çiftçi, "Anadolu Ajansı 100 yıldır gerek yurdumuzda, gerekse yurt dışındaki haberleriyle hem insanımızı hem de dünya kamuoyunu en güzel şekilde bilgilendirmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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