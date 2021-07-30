Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı

Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte birinci, ikinci ve üçüncü doz olarak 524 bin civarında Kovid-19 aşısı uygulandığını bildirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte birinci, ikinci ve üçüncü doz olarak 524 bin civarında Kovid-19 aşısı uygulandığını bildirdi.

Çiftçi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kaymakam, belediye başkanı ve kurum yetkilileriyle bir araya geldi.

Kentteki Kovid-19 vaka sayılarına ilişkin bilgi veren Çiftçi, "Sağlık Bakanlığının açıkladığı son haritaya göre, ilimizde vaka sayısı yüz binde 40,52'ye yükseldi. Bir önceki hafta 34,55'ti. Bu rakamlara göre önceki hafta sarı bölgedeydik, bu hafta turuncu bölgeye geçtik. Önümüzdeki hafta rakamlar açıklandığında büyük ihtimalle kırmızı bölgede yer alacağız." dedi.

Türkiye'de Kovid-19 vaka sayılarının son günlerde yeniden 20 binin üzerine çıktığına dikkati çeken Çiftçi, "Bunun ilimize de yansımaları var. Dolayısıyla bu konudaki hassasiyetimizi canlı tutmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Çiftçi, Çorum'daki Kovid-19 aşılama çalışmaları hakkında da bilgi vererek, "Çorum'da birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı sayısı 524 bin civarında. İyi bir rakam. Bu işin tek çaresi aşı. Şu anda aşıdan başka keşfedilmiş bir yöntem yok. Dolayısıyla vatandaşlarımızın aşı olması, hassasiyet göstermeleri için bilinçlenmelerini teşvik etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Orman yangınlarına karşı dikkatli olunması uyarısı

Kaymakam ve belediye başkanlarını olası orman yangınlarına karşı da dikkatli olmaya çağıran Çiftçi, "Ege ve Akdeniz bölgelerinde devam eden orman yangınları var. Çorum'un toplam yüz ölçümünün yüzde 37'sinin ormanlarla kaplı olduğunu düşündüğümüzde, ilimiz açısından riskleri göz önünde bulundurarak tedbirlerimizi gözden geçirelim. Her an için teyakkuz durumunda olmalıyız." dedi.

Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı
Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı başladı
YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Özcan Ömer Halisdemir Fahrettin Altun
Magazin Alişan Ece Erken Aleyna Tilki Yıldız Tilbe
Spor Muslera Metin Oktay Hakan Reçber Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum Valisi Çiftçi, kentte 524 bin doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 17:40:45. #1.15#

title