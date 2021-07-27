Çorum Valisi Çiftçi'den yükselen vaka sayılarına ilişkin açıklama Açıklaması
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Çorum Valisi Çiftçi'den yükselen vaka sayılarına ilişkin açıklama Açıklaması

Çorum Valisi Çiftçi'den yükselen vaka sayılarına ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11 günde 20'den 70'e yükseldiğini belirterek, vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11 günde 20'den 70'e yükseldiğini belirterek, vatandaşları tedbirli davranmaları konusunda uyardı.

Çiftçi, bir açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye genelindeki vaka artışının Çorum'a da yansıdığını söyledi.

Çorum'da 16 Temmuz'da günlük 20 pozitif vaka tespit edildiğini belirten Çiftçi, "Son zamanlarda ülkemizde olduğu gibi ilimizde de vaka sayılarının tekrar yükselişe geçtiğini artmaya başladığını ifade etmek zorundayım. Mesela 16 Temmuz'da 20 olan günlük vaka sayımız takip eden günlerde 37, 28, 36, 26, 38, 53, 47, 67, 66 ve 70'e yükselmiş durumda. Dün yaptığımız testler neticesinde 70 kişinin testi pozitif çıkmış durumda. Bu da şunu gösteriyor; son zamanlarda yapılan testlerin vakaya dönüşme oranları 7,80'e yükseldi." dedi.

Türkiye'de günlük vaka sayısının bir ara 5 binli rakamlara indiğini hatırlatan Çiftçi, "Rakamlar tekrar 10 binlerin üzerine çıktı. Bunun ilimize yansımaları da var. Salgın henüz neticelenmiş değil. Tedbirlere bütün toplum olarak uymamız gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çiftçi, kentte aşılama çalışmalarının devam ettiğine vurgu yaparak, sırası gelenlerin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizdi.

Aşının, Kovid-19 salgınıyla mücadele etmenin tek yolu olduğunu hatırlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"İlimizde aşılama çalışmaları oldukça iyi seyrediyor. Dün itibariyle birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı uygulamaları 485 bini buldu. 530 bin nüfusumuz olduğunu düşünürsek birinci, ikinci ve üçüncü dozda 485 bin iyi bir rakam ama aşı olmayan, aşısı çıktığı halde sağlık kuruluşlarımıza müracaat etmeyen vatandaşlarımızı uyarıyorum. Onlardan istirham ediyorum. Bu işin başka bir çözümü yok. Başka bir mücadelesi de yok. Dolayısıyla aşısı gelen vatandaşlarımızı hem kendi hem de toplum sağlığı açısından aşı olmaya davet ediyorum. Lütfen bu konuda hassasiyet gösterelim. Lütfen bu konuda hem kendimizi hem de bütün toplumu koruyalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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