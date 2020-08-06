Çorum Valisi Çiftçi'den vaka artışı uyarısı
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Çorum Valisi Çiftçi'den vaka artışı uyarısı

Çorum Valisi Çiftçi'den vaka artışı uyarısıTÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Çorum il merkezinde görevli polis ve zabıta ekiplerinin uygulamasına katılan Vali Mustafa Çiftçi, kentte son 10 günde 4 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayarak "Vaka artış...

Çorum Valisi Çiftçi'den vaka artışı uyarısı
06.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:39

Çorum Valisi Çiftçi'den vaka artışı uyarısı

TÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Çorum il merkezinde görevli polis ve zabıta ekiplerinin uygulamasına katılan Vali Mustafa Çiftçi, kentte son 10 günde 4 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini açıklayarak "Vaka artış hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesinin ardından, Çorum'da polis ve zabıta ekipleri, kent merkezinde denetim yaptı. Maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşların uyarıldığı denetimlere Vali Mustafa Çiftçi ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de katıldı. Vali Çiftçi, toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaparken, durdurulan araçlarda da vatandaşları hem maske hem de emniyet kemeri takmaları yönünde uyardı.

VAKALARDA ARTIŞ

Denetimlerin ardından açıklamada bulunan Vali Mustafa Çiftçi, kentte vaka artışına dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızı maske takmaya ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya gayret etmeye davet ediyorum. Dün, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ettim, son durumla ilgili bilgiler aldım. Vaka artış hızı bu şekilde devam ederse bir müddet sonra sağlık sistemi tedavi etme sınırlarını zorlamış olacak. Halkımızdan ricamız lütfen maske taksınlar, sosyal mesafe kuralına uysunlar. Hastanede tedavi görenler ve evlerinde izolasyonda olan hastalar Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun aldığı tedbirlere riayet etsinler" dedi.

SON 10 GÜNDE 4 ÖLÜM

Gazetecilerin sorusu üzerine Çorum'daki vaka sayılarını da açıklayan Vali Çiftçi, "Bugüne kadar ilimizde Covid-19'a yakalanan hasta sayısı 1052. Hastanede yatarak tedavi olan 122 kişi var, 5 kişi yoğun bakımda, 5 kişi entübe. Evinde izolasyona tabi tuttuğumuz 282 kişi var. Pandemi döneminin ilk döneminde Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran'da 5 vefatımız vardı. Bugün itibariyle son 10 günde 4 vefatımız daha oldu. Vakanın ilk çıktığı günden bu yana toplam vefat sayısı 9'a ulaşmış oldu. Halkımızdan istirham ediyorum, şu son 10 gün içinde 4 vefat olduğunu düşünürsek konunun ne kadar ciddi ve kritik olduğu anlaşılacaktır. Çünkü yoğun bakımda olan hasta sayımız arttıkça, entübe sayımız arttıkça vefat sayısı da doğru orantılı olarak artıyor. Dolayısıyla halkımızdan kurallara azami şekilde uymalarını istirham ediyorum? diye konuştu.

Kaynak: DHA

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