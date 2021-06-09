Çorum Valisi Çiftçi'den 'rehavet' uyarısı
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Çorum Valisi Çiftçi'den 'rehavet' uyarısı

Çorum Valisi Çiftçi'den 'rehavet' uyarısı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, "İlimizde vaka sayıları düşüşte, fakat hala ülke ortalamasından yüksek. Rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam etmeliyiz" dedi.

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, "İlimizde vaka sayıları düşüşte, fakat hala ülke ortalamasından yüksek. Rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam etmeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 29 Mayıs-4 Haziran haftasında, illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosunu paylaştı. Buna göre haftalık vaka sayısı, Çorum'da 68,88'e geriledi. Batman'da 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Aybüke Şenay Aybüke Yalçın adına yaptırılan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi'nin açılışında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, kentin tablosunu değerlendirdi. Vali Çiftçi, "Dün açıklanan verilere göre, ilimizde vaka sayısı 100 binde 68,88'e geriledi fakat ülkemizde oran 57,88. Buradan anlamamız gereken, ilimizde vaka oranları hala yüksek olduğudur. Dolayısıyla tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Rehavete kapılmamalıyız. Dikkatli ve duyarlı olarak bu hastalıktan hep beraber kurtulmayı canıgönülden istiyorum" diye konuştu. 


Çorum Valisi Çiftçi'den 'rehavet' uyarısı
Çorum Valisi Çiftçi'den 'rehavet' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar

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