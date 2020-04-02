Çorum Valisi Çiftçi'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek ve çağrı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak destek oldu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak destek oldu.

Vali Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına katılarak, bir aylık maaşını bağışlandığını bildirdi.

Kampanyanın Çorum'da da aktif bir şekilde desteklenmesi, işinden ve gelirinden mahrum kalmış insanlara bir nebze de olsa yardımcı olunması için çağrıda bulunan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çorum halkımıza, mülki idare amirlerimize, belediye başkanlarımıza, üniversitemize, kamu görevlilerimize ve çalışanlarına, sivil toplum örgütlerine, meslek odalarına, iş insanlarına, kısaca yardım yapabilecek herkese çağrıda bulunuyorum. Zor durumda olan, günlük ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çeken, işini, aşını kaybetmiş insanlarımıza yardımcı olmak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya destek vermemiz, milli birlik ve dayanışma duygusu içinde bu süreci hep birlikte atlatmamız, fakir fukaraya, garip gurebaya sahip çıkmamız hepimizin ortak sorumluluğudur. İnşallah bu sıkıntılı günleri de millet olarak el ele vermek suretiyle, kardeşliğimizi daha da pekiştirerek, birbirimize yardımcı olarak, nimeti ve külfeti bölüşerek geride bırakacağız. Çünkü inancımızda komşusu aç iken tok yatan bizden değildir anlayışı vardır."

Çorum halkının geçmişte düzenlenen kampanyalara güçlü şekilde destek verdiğinin altını çizen Çiftçi, "Çorum'un kadirşinas ve hamiyetperver insanlarını tekrar göreve davet ediyorum ve bu kampanyanın da aynı şekilde karşılık bulacağına tüm kalbimle inanıyorum. Haydi Çorum, şimdi kendi insanımıza 'ensar' olma zamanı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım da birer maaşlarını bağışlayarak, Milli Dayanışma Kampanyasına destek oldu.

Kaynak: AA