Çorum Valisi Çiftçi'den "Kovid-19 aşısı" açıklaması
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Çorum Valisi Çiftçi'den "Kovid-19 aşısı" açıklaması

12.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:08
Çorum Valisi Çiftçi'den

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kente 9 bin 500 civarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geldiğini bildirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kente 9 bin 500 civarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı geldiğini bildirdi.

Çiftçi, Valilik'teki basın toplantısında, bir gazetecinin sorusu üzerine Çorum'a gelen Kovid-19 aşılarının sağlık teşkilatına teslim edildiğini söyledi.

Kentte aşı çalışmalarına perşembe ya da cuma günü başlanmasının planlandığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çorum'a 9 bin 500 civarında ilk parti aşı geldi. Biliyorsunuz risk gruplarının başında sağlık çalışanlarımız var, aşılar sağlık çalışanlarımıza uygulanacak. Zaten daha önceden algoritmaya göre bunlar belirlendi. O sıralamaya göre aşılar yapılacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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