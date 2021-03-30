Çorum Valisi Çiftçi, 112'ye gelen çağrıların yüzde 84'ünün asılsız çıktığını bildirdi

Çorum'da acil çağrıların tek merkezde toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 63 günde gelen 67 bin 80 çağrının 56 bin 151'inin asılsız çıktığı bildirildi.

Çorum'da acil çağrıların tek merkezde toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 63 günde gelen 67 bin 80 çağrının 56 bin 151'inin asılsız çıktığı bildirildi.

Vatandaşların acil durumlarda başvurabileceği acil yardım hatlarının tek merkezden kontrol edilmesi amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Çorum'da 27 Ocak'ta faaliyete başladı.

Daha önce "156 Jandarma, 177 Orman, 122 AFAD, 110 İtfaiye" hatlarından verilen hizmetin 112'de birleştirildiği merkez, 24 saat acil çağrıları karşılayıp filtreden geçirdikten sonra ilgili kuruma yönlendiriyor.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün sağlık, itfaiye, jandarma, orman birimleri ile faaliyete başladığını, AFAD ve emniyet birimlerinin de devreye alınmasıyla 6 kurumun entegrasyonunun sağlandığını anlattı.

Merkeze, faaliyete başladığı günden bu yana 67 bin 80 çağrı geldiğini aktaran Çiftçi, "Gelenlerden kurumlara yönlendirilen çağrı sayısı 28 bin 417, elenen çağrı sayısı ise 38 bin 663'tür. Gelen çağrıların 56 bin 151'i, yani yüzde 84'ü asılsız çıkmıştır. Yüzde 16 oranındaki asıl çağrı sayısı ise 10 bin 929'dur. Elenen çağrılar ile diğer kurumların iş yükünü azaltarak filtreleme yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların acil yardımdan ziyade çeşitli konularda bilgi almak için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığının tespit edildiğine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Kişilerin herhangi bir acil durumu olmamasına rağmen yalnızca bilgi almak için 112'yi araması nedeniyle asılsız çağrı oranlarımız yükselmekte ve acil olarak ambulansa, polise, jandarmaya, itfaiyeye, orman teşkilatına ulaşması gereken vatandaşlarımıza zamanında yardım ulaştırılamamaktadır. Halkımızdan ricamız, bilgi almak veya danışmak için aranmaması, 112'nin amacı dışında kullanılmamasıdır. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, gereksiz arama yapmamalarını istirham etmekteyiz. Çünkü ihtiyaç anında 112'ye ulaşmak isteyen bir vatandaşımızın can ve mal emniyetini riske atarak en temel haklarından mahrum kalmasına yol açabileceğimizi hatırdan çıkarmayalım. 112'yi boşuna arama, insanların hayatını karartma."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan