Çorum Valisi Çiftçi, 112'ye gelen çağrıların yüzde 87'sinin asılsız çıktığını bildirdi

Çorum'da acil çağrıların tek merkezde toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 36 günde gelen 39 bin 169 çağrının 34 bin 41'inin asılsız çıktığı bildirildi.

Vatandaşların acil durumlarda başvurabileceği acil yardım hatlarının tek merkezden kontrol edilmesi amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, Çorum'da 27 Ocak'ta faaliyete başladı.

Daha önce "156 Jandarma, 177 Orman, 122 AFAD, 110 İtfaiye" hatlarından verilen hizmetin 112'de birleştirildiği merkez, 24 saat acil çağrıları karşılayıp filtreden geçirdikten sonra ilgili kuruma yönlendiriyor.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün sağlık, itfaiye, jandarma, orman birimleri ile faaliyete başladığını, AFAD ve emniyet birimlerinin ise bir hafta sonra devreye alınacağını belirtti.

Merkeze faaliyete başladığı günden bu yana 39 bin 169 çağrı geldiğini aktaran Çiftçi, "Gelen çağrılardan kurumlara yönlendirilen çağrı sayısı 23 bin 195, elenen çağrı sayısı ise 15 bin 974'tür. Gelen çağrıların 34 bin 41'i, yani yüzde 87'si asılsız çıkmıştır. Yüzde 13 oranındaki asıl çağrı sayısı ise 5 bin 128'dir. Elenen çağrılar ile diğer kurumların iş yükünü azaltarak filtreleme yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Asılsız çağrıların, gerçekten ihtiyacı olan kişilerin yardıma ulaşmasını geciktirdiğine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Acil Çağrı Merkezine gelen toplam çağrılardan 3 bin 740'ı, sim kartsız telefon vasıtası ile gelen çağrılardır. Bu hal gerçekten ihtiyacı olan kişilerin arama yapmasını geciktirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, gereksiz arama yapmamalarını istirham etmekteyiz. O anda 112'ye ulaşmak isteyen bir vatandaşımızın hakkını ihlal edebileceğimizi hatırdan çıkarmayalım. Unutmayınız, sadece bu üç rakam (112) hayat kurtarır."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan