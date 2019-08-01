Çorum Valiliğinden "yabancı uyruklulara" ilişkin açıklama

Çorum'da farklı ülkelerden 15 bin 166 yabancı uyruklunun ikamet ettiği, yıllık olarak bakıldığında yabancı uyrukluların karıştıkları olay oranının yüzde 3-4 olduğu bildirildi.

Vali Mustafa Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, yerel basında yer alan bazı haberlerde, "kentteki Suriyelilerin parkları işgal ettiği, bazı semtlerde kendi iş yerlerini açıp çalıştırdığı, o bölgeden Çorum halkının korkarak geçtiği, ayrıca Suriyelilere Valilik, Belediye ve bazı kurumların yardımda bulunmalarından dolayı çalışmadan geçindikleri" şeklinde iddiaların yer aldığını aktardı.

Kentte 2 bin 651'i Suriyeli, 11 bin 44'ü Iraklı ve 1471'i de farklı ülke vatandaşı 15 bin 166 yabancı uyruklunun bulunduğunu belirten Çiftçi, bu kişilerin yoğun yaşadığı semtlerde denetimlerin devam ettiğinin altını çizdi.

Vali Çiftçi, şöyle devam etti:

"Yabancı uyruklu şahısların karıştığı olay sayısı 2015 yılında 95, 2016 yılında 210, 2017 yılında 239, 2018 yılında 326 ve 2019 yılı temmuz ayı itibarıyla 222. İlimiz genelinde toplam yıllık olay sayısına bakıldığında yabancı uyruklu şahısların karıştıkları olay oranı yüzde 3-4 oranına denk gelmektedir. Yine bu şahısların karıştıkları olaylar incelendiğinde kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlardan olup, kendi aralarında işlemiş oldukları suçların ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu haberdeki Aşıklar Tepesi ve Alaattin Cami civarı asayiş şube, yabancılar büro, polis merkezi ve diğer kısım ekiplerince sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Aşıklar Tepesi, Hürriyet Parkı ve Kent Park'ta 2019 yılı başından itibaren yapılan huzur uygulamalarında 3 bin 260 kişi kontrolden geçirilmiştir."

Kentte geçici ikamet izni ile yaşayan yabancı uyrukluların hizmetlerden faydalanabilmeleri için kalıcı ikamet izni veya Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından verilen ikamet izni almaları gerektiğini ifade eden Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu nedenle Suriyeliler evde bakım ve doğum yardımı gibi ekonomik yardımlardan yararlanamamaktadır. Yabancı uyruklu ailelere sosyal uyum yardımları, AB tarafından finanse edilen ve BM Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında oluşturulan ortaklıkla uygulanan Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardımı (SUY) Programı kapsamında yapılmaktadır. Acil durumlarda ise milletimizin tarihten ve inancından gelen hasletlerinden olan 'zorda, darda kalana yardım etme' anlayışıyla, insani ve vicdani bazı yardımlar her yabancı mülteciye insan olması nedeniyle, az da olsa yapılmaktadır."

Kaynak: AA