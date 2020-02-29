Çorum Valiliğinden "koronavirüs" açıklaması Açıklaması

29.02.2020 00:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:14

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedbir amaçlı hastanede izolasyon odasına alınan bir kişiye yapılan testlerin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Çorum'da koronavirüs vakası görüldüğüne" dair bazı basın-yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

S.A. isimli bir hastanın, 27 Şubat'ta boğaz ağrısı şikayeti ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastanın, daha önce koronavirüs vakası olan bir ülkeye seyahatte bulunduğu öğrenilmiş, yapılan acil tetkikler neticesinde yakın takip ve tedbir amacı ile hastaneye yatırılarak tedavisine karar verilmiştir. Hastadan alınan 2019nCoV-PCR testi negatif (hastalığa rastlanılmamış) gelmiş, dolayısıyla hastanın taburcu edilmesine karar verilmiştir. İlimizde endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır, gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Hastamıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tüm Çorumlulara hastalıktan azade, sağlık ve sıhhatli günler dileriz."

Kaynak: AA