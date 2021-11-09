Çorum Valiliği mevsimlik tarım işçilerinin güvenli seyahati için hatırlatmada bulundu

ÇORUM (AA) - Çorum'da memleketlerine dönüş hazırlığı yapan mevsimlik tarım işçilerinin 24.00-06.00 saatleri arasında şehirler arası seyahat etmelerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklandığı hatırlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kente gelen mevsimlik işçilerin en az yarısının, Alaca ilçesi sınırları içinde olduğu belirtildi.

Mevsimlik işçilere jandarma ekiplerince belli periyotlarda trafik eğitimi verildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Memleketlerine dönüş hazırlığı yapan mevsimlik tarım işçilerinin göç dönemlerinde şehirler arası yolculuklarının güvenli ve sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla jandarma trafik timlerince trafik güvenliğine yönelik tedbirler hakkında bilgilendirme yapılarak, İçişleri Bakanlığının Genelgesi gereği gece 24.00 ile 06.00 saatleri arasında seyahat etmelerinin yasak olduğu hatırlatıldı. Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi çerçevesinde 'trafikte 1 can kaybı bile fazladır' anlayışıyla trafik kayıplarının azaltılması için tüm yol kullanıcılarına yönelik bilgilendirme ve denetim faaliyetleri etkili ve sürekli bir şekilde devam edecektir."

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