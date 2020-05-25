Çorum'un Sungurlu ve Boğazkale ilçelerindeki 450 öğrenciye eğitim seti verildi
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Çorum'un Sungurlu ve Boğazkale ilçelerindeki 450 öğrenciye eğitim seti verildi

Çorum'un Sungurlu ve Boğazkale ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle kaynaklara ulaşmakta güçlük çeken 450 öğrenciye eğitim seti hediye edildi.

Çorum'un Sungurlu ve Boğazkale ilçelerindeki 450 öğrenciye eğitim seti verildi
25.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:46

Çorum'un Sungurlu ve Boğazkale ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesi ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması nedeniyle kaynaklara ulaşmakta güçlük çeken 450 öğrenciye eğitim seti hediye edildi.

Sungurlu ve Boğazkale kaymakamlıklarınca hazırlanan Evde Eğitim Desteği Projesi kapsamında ilkokul 1 ve 2'nci sınıfa giden öğrenciler ile sınav hazırlığında olan 8'inci ve lise son sınıf öğrencilerinin hem kaynak eksiğini gidermek hem de moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla okuma kitapları ve sınavlar için soru bankaları temin edildi.

İki ilçedeki 450 öğrenciyi kapsayan proje kapsamında temin edilen eğitim setleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencilerin evlerine teslim edildi.

Boğazkale Kaymakamı ve Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman da bazı öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, kitapları kendilerine teslim etti.

Ataman, yaptığı açıklamada, ülke olarak koronavirüs salgını dolayısıyla sıkıntısı günler yaşadıklarını belirterek, "Salgının bir an önce bertaraf edilmesi için tüm tedbirler ilgili idari birimlerce alınmakta ve titizlikle uygulanmaktadır ancak tüm tedbirleri alırken ihmal etmememiz gereken konulardan biri hatta en önemlisi eğitimdir. Özellikle sınav hazırlığında olan 8'inci sınıf ve lise son sınıf öğrencilerimiz var. Bu süreçte de kaynak desteğine ihtiyaç duyulduğu konusunda tespitlerimiz oldu." dedi.

Okul başladıktan sonra yarım dönem eğitim gören ve eğitimin yarıda kesilmesiyle okuma yazmaya henüz başlamış ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerimiz ile 2'nci sınıf öğrencileri de dahil ederek "Evde Eğitim Desteği" adı altında çalışma yürüttüklerini anlatan Ataman, "Bu kapsamda LGS ve YKS'ye girecek öğrencilerimize soru bankaları, ilkokul öğrencilerimize de okuma yazma konusunda pratik yapabilecekleri bir eğitim seti hazırlandı ve evlerinde teslim edildi. Öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ediyor, sınav hazırlığında olan tüm gençlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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