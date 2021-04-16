Çorum'un Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, Kovid-19'a yakalandı
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Çorum'un Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, Kovid-19'a yakalandı

Çorum'un Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, Kovid-19'a yakalandı
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Çorum'un Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İspir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soğuk algınlığı şikayetiyle Ortaköy Devlet Hastanesine gittiğini, burada Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Test sonucunun ardından evinde karantinaya girdiğini aktaran İspir, "10 gün dinleneceğiz inşallah. Bu arada testimin pozitif çıkmasından bu zamana kadar gerek Sağlık Bakanlığımız, gerekse İl Sağlık Müdürlüğümüz, Ortaköy Devlet Hastanemizdeki sağlık çalışanlarımız, virüse karşı büyük bir mücadele içindeler. Bir kez daha yüce Türk devletinin ve Türk milletinin kendi vatandaşına ne kadar duyarlı olduğunu gördüm. Belediye hizmetlerimizi telefonla yürütmeye çalışacağız. Kovid-19 illetinin bir an evvel dünyamızdan, ilimizden, ülkemizden, ilçemizden defolmasını cenabı haktan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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