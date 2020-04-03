Çorum'un Oğuz köyü de karantinaya alındı
ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
03.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:17
ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kentte daha önce 3 yerleşim yeri karantinaya alınmıştı.
Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı belirtildi. Çorum'da, daha önce de Sungurlu ilçesinden Oyaca, Mecitözü ilçesinden Fındıklı ile Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyleri karantinaya alınmıştı. Köylerin giriş ve çıkış noktaları, jandarma ekiplerince kapatıldı.
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Kaynak: DHA