Çorum'un Oğuz köyü de karantinaya alındı ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

ÇORUM'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Kentte daha önce 3 yerleşim yeri karantinaya alınmıştı.

Çorum Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı belirtildi. Çorum'da, daha önce de Sungurlu ilçesinden Oyaca, Mecitözü ilçesinden Fındıklı ile Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyleri karantinaya alınmıştı. Köylerin giriş ve çıkış noktaları, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Kaynak: DHA