Çorum'un neyi meşhur? Çorum'un meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Çorum'un nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Çorum'un nesi meşhur, neyi meşhur? Çorum'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Çorum'un en meşhur içecekleri nelerdir? Çorum'un en meşhur yemekleri, Çorum'un en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Çorum'un neyi meşhurdur, Çorum'un nesi meşhur? Çorum'un en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ÇORUM'UN NEYİ MEŞHUR?

Çorum ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sıkma Baklava

Çorum Mantısı

Söbelek Dolması

Çatal Aşı

İskilip Dolması

Yangıç

Pastırmalı Madımak

Yaprak İçi Aşı

Hingel Mantısı

Sırık Kebabı

Yırtma Aşı

Teltel

Çorum'un en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.