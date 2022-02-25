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Çorum'un Kargı ilçesinde deprem

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çorum'un Kargı ilçesinde deprem

Çorum'un Kargı ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

KARGI, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Kargı ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.51'de merkez üssü Kargı Dereköy olan ve yerin 7 kilometre altında 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.

Çevre ilçe ve köylerden de hissedilen deprem paniğe neden olurken herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. - ÇORUM

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kandilli, Dereköy, Çorum, Kargı, Yerel, Haberler

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