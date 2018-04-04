Çorum'un İş Gücü Piyasası Araştırılacak

Çorum İş Kur İl Müdürlüğü, kentteki işverenleri ziyaret ederek işgücü piyasasının araştırılması için çalışma başlattı.

İl genelinde gerçekleştirilecek olan araştırma kapsamında 542 işyeri ziyaret edilecek, bu sayede ilin işgücü piyasasının fotoğrafı çekilecek. Araştırmayla İŞKUR tarafından sunulan birçok hizmete girdi sağlanacaktır. Çalışma kapsamında yapılan işyeri ziyaretleri ile hem kurum hizmetleri tanıtılacak hem de tespit edilen açık işler kuruma kazandırılmaya çalışılacak.

Ayrıca, araştırma kapsamında tespit edilen açık iş, temininde güçlük çekilen meslekler ile gelecek dönemde ihtiyaç duyulacak mesleklere ilişkin veriler Yıllık Eğitim Planı hazırlanırken kullanılacak. Bu araştırma ile ilimizde istihdam ve işsizlik sorununun çözümü için işgücünün yapısı ile sektörler bazında işgücü, niceliği, eğitimi, niteliği hakkında ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik bilgi toplanması amaçlanıyor.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, "Yapılacak bu araştırma 2018 yılı Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün hedeflerine ulaşmasında katkı sağlayacaktır. Araştırma bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip olacaktır. Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılacak araştırmada tamsayım yöntemi ile çalışılacaktır. Çalışma başından sonuna kadar işgücü piyasasına hakim, güçlü bir ekiple koordine edilecektir. İşyeri ziyaretleri "her işsize, her işverene bir danışman" sloganıyla istihdam edilen, İş ve Meslek Danışmanları tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Saha çalışması Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile birlikte tespit edilen 2-9 çalışanı olan 62 işyerinde, 10-19 çalışanı olan 19 işyerinde ve 20 ve üzeri çalışanı olan 461 işyerinde gerçekleştirilecektir. Alan uygulaması bizzat Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü personeli İş ve Meslek Danışmanları tarafından işyerleri ziyaret edilerek gerçekleştirilecektir. Çalışma sonucunda il düzeyinde sektörel olarak istatistiksel tahminler üretilecektir. Çorum işgücü piyasası araştırması analizi raporu hazırlanacaktır. Çalışma sonuçlarının raporlanması yine İŞKUR personeli tarafından gerçekleştirilecektir. Çalışmanın sonuç raporunda Çorum işgücü piyasası talep yönüyle ele alınacaktır. Aktif İstihdam Politikalarının, özellikle işgücü yetiştirme kurslarının tespit edilen ihtiyaçlara göre açılması planlanmaktadır. Araştırmanın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM