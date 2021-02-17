Çorum'un iki ilçesinde yüz yüze eğitim 2 gün yapılamayacak
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Çorum'un iki ilçesinde yüz yüze eğitim 2 gün yapılamayacak

17.02.2021 21:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:34
Çorum'un iki ilçesinde yüz yüze eğitim 2 gün yapılamayacak

Çorum'un Mecitözü ve Ortaköy ilçelerinde, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yüz yüze eğitime iki gün ara verilecek.

Çorum'un Mecitözü ve Ortaköy ilçelerinde, olumsuz hava koşulları dolayısıyla yüz yüze eğitime iki gün ara verilecek.

Ortaköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 18-19 Şubat'ta yüz yüze eğitim yapılamayacağı belirtildi.

Meciözü Kaymakamlığı da ilçede taşımalı eğitim yapılan Çitli Şehit Dursun Demirkol ile İbek Şehit Osman Aydoğdu ilk ve ortaokullarında yüz yüze eğitime 2 gün ara verileceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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