Çorum'un bir ilçesinde Kovid-19 vaka sayısı sıfıra indi
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Çorum'un bir ilçesinde Kovid-19 vaka sayısı sıfıra indi

20.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:36
Çorum'un bir ilçesinde Kovid-19 vaka sayısı sıfıra indi

Çorum'un 4 bin 599 nüfuslu Laçin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının sıfıra indiği bildirildi.

Çorum'un 4 bin 599 nüfuslu Laçin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının sıfıra indiği bildirildi.

Laçin Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçe merkezi ve bağlı köylerde Kovid-19 hasta ya da temaslısının kalmadığı bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Laçin Kaymakamı Emine Karataş, "Bugün itibarıyla ilçemiz genelinde köy ve mahalleler dahil olmak üzere vaka ve temaslı vatandaşımız bulunmamaktadır. Bu başarıyı elde etmemizde katkısı olan başta sağlık çalışanlarımıza, mahalli denetim ekiplerimize, emniyet ve jandarma birimlerimize ve siz kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Sürecin aynı hassasiyetle devam etmesini temenni ederim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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