Çorum'un Alaca ilçesinde sebze pazarında randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum'un Alaca ilçesinde sebze pazarında randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor

Çorum'un Alaca ilçesinde sebze pazarında randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'un Alaca ilçesinde sırası gelen vatandaşlar, sebze pazarında randevusuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabiliyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde sırası gelen vatandaşlar, sebze pazarında randevusuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabiliyor.

İlçede aşı çalışmalarını hızlandırmak ve vatandaşların aşıya erişimini kolaylaştırmak amacıyla Osmancık Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde sebze pazarında Kovid-19 aşı noktası oluşturuldu.

Kovid-19 aşısı hakkında bilgilendirme yapılan noktada ayrıca isteyenlere randevu almaksızın Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, gazetecilere, ilçede aşı çalışmalarına destek olmak amacıyla Kovid-19 Aşı Noktası oluşturduklarını söyledi.

Vatandaşlara randevu almadan aşı yaptırma imkanı sunduklarını belirten Şaltu, "Salgınla mücadelede aşının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının aşı çalışmalarına destek olmak amacıyla ilçemizde randevusuz aşı noktası oluşturduk. Bütün vatandaşlarımızı Kovid-19 aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz." dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise sebze pazarına kurulan Kovid-19 aşı noktasında ilk gün 50 kişiye aşı uygulandığı aktarılarak 28 Haziran'dan itibaren Alaca Cumhuriyet Meydanı'na da Kovid-19 aşı noktası oluşturulacağı kaydedildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde sebze pazarında randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor
Çorum'un Alaca ilçesinde sebze pazarında randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor
Çorum'un Alaca ilçesinde sebze pazarında randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Çocuklar ve 20 yaş altı grupta düşük doz aşı gündeme gelebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: Çocuklar ve 20 yaş altı grupta düşük doz aşı gündeme gelebilir
Aşıdan sonra görülen kalp kası iltihabıyla ilgili ABD İlaç Dairesi'nden yüreklere su serpen açıklama
Aşıdan sonra görülen kalp kası iltihabıyla ilgili ABD İlaç Dairesi'nden yüreklere su serpen açıklama
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (4)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Lütfü Türkkan Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Tolga Yüce Hande Erçel Bergüzar Korel
Spor Cristiano Burak Elmas Fatih Terim Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çorum'un Alaca ilçesinde sebze pazarında randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 18:13:10. #1.15#

title