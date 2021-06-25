Çorum'un Alaca ilçesinde sebze pazarında randevusuz Kovid-19 aşısı yapılıyor

Çorum'un Alaca ilçesinde sırası gelen vatandaşlar, sebze pazarında randevusuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabiliyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde sırası gelen vatandaşlar, sebze pazarında randevusuz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırabiliyor.

İlçede aşı çalışmalarını hızlandırmak ve vatandaşların aşıya erişimini kolaylaştırmak amacıyla Osmancık Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde sebze pazarında Kovid-19 aşı noktası oluşturuldu.

Kovid-19 aşısı hakkında bilgilendirme yapılan noktada ayrıca isteyenlere randevu almaksızın Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, gazetecilere, ilçede aşı çalışmalarına destek olmak amacıyla Kovid-19 Aşı Noktası oluşturduklarını söyledi.

Vatandaşlara randevu almadan aşı yaptırma imkanı sunduklarını belirten Şaltu, "Salgınla mücadelede aşının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Sağlık Bakanlığının aşı çalışmalarına destek olmak amacıyla ilçemizde randevusuz aşı noktası oluşturduk. Bütün vatandaşlarımızı Kovid-19 aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz." dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise sebze pazarına kurulan Kovid-19 aşı noktasında ilk gün 50 kişiye aşı uygulandığı aktarılarak 28 Haziran'dan itibaren Alaca Cumhuriyet Meydanı'na da Kovid-19 aşı noktası oluşturulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan