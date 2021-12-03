Çorum'un Alaca ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi - Haberler
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Çorum'un Alaca ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'un Alaca ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Çorum'un Alaca ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığının 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında Alaca Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri ilçedeki okulları ziyaret ederek, öğrencileri trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

Eğitimde ayrıca emniyet kemeri takmanın ve trafikte kurallara uymanın önemi hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından öğrencilere boyama kitabı ve trafik polisi düdüğü hediye edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

Çorum'un Alaca ilçesinde öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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