Çorum'un Alaca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi
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Çorum'un Alaca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi

08.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:46
Çorum'un Alaca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum'un Alaca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çorum'un Alaca ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Çorum'un Alaca ilçesinde saat 12.14'te 3,9 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AA muhabirine, depremin ilçe merkezi ve köylerde hissedildiğini söyledi.

Can ve mal kaybı konusunda kendilerine gelen ihbar olmadığını belirten Şaltu, "Deprem ilçe merkezi ve köylerimizde hissedilse de herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadığını değerlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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