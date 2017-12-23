Çorum Tüfekle Şakalaşırken Öldüek
Tüfekle şakalaşırken öldüEKŞÜPHELİ TUTUKLANDIÇorum'da pompalı tüfeği başına dayayıp şaka yapan Sezgin Süzer'in elinden tüfeği almak isteyen Özgür Tunç., tüfeğin ateş alması sonucu Sezgin Süzer'i başından vurdu.
Tüfekle şakalaşırken öldüEK
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çorum'da pompalı tüfeği başına dayayıp şaka yapan Sezgin Süzer'in elinden tüfeği almak isteyen Özgür Tunç., tüfeğin ateş alması sonucu Sezgin Süzer'i başından vurdu. Sezgin Süzer, hayatını kaybederken Özgür Tunç, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.