Çorum Tso'da Seçimler 1 Ekim'de Yapılacak

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) seçimlerinin 1 Ekim'de yapılacağı bildirildi.



TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84. maddesine istinaden seçimlerinin ekim-kasım döneminde yapılması gerektiği anımsatıldı.



Meslek komiteleri, meclis üyeliği, denetim, disiplin ve yönetim kurullarının yeniden oluşturulacağı seçimlerin, Çorum Merkez 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 1 Ekim Pazar günü 10.00-16.00 saatlerinde TSO Fuar Kompleksi'nde yapılacağı öğrenildi.