Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN - Haberler | 3. Sayfa

Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'un trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 50 azaltan 10 ilden birisi olduğunu açıkladı.

Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri

ÇORUM - Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'un trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 50 azaltan 10 ilden birisi olduğunu açıkladı.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Mustafa Çiftçi, Ankara-Çorum, Çorum-Samsun karayolunda incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile birlikte her iki yolda oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan sürücülerle sohbet ederek denetleyen Vali Çiftçi, ayrıca sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

Türkiye'de 2011-2021 yılları arasında Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandığını hatırlatan Vali Çiftçi, bu kapsamda trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarının en aza indirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

"Çorum trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 50 azaltan 10 il arasında"

2020 yılı sonunda Türkiye'nin bu hedefi tutturan 2 ülkeden birisi olduğunu açıklayan Vali Çiftçi, "Ayrıca Çorum ilimiz açısından da sevindirici bir gelişme var. Çorum da trafik kazalarında can kayıplarını yüzde 50 azaltan 10 il arasında yer almaktadır. Bu ilimiz açısından önemli ve memnun edici bir çalışmadır. Sonuçtur, göstergedir. Bu çalışmada katkısı olan emniyet ve jandarma teşkilatımıza, kurallara uyma noktasında dikkat ve hassasiyet gösteren Çorum halkını tebrik ediyoruz. 2021 yılında da, bu yılın ilk 4 aylık rakamları ile 2020 yılının aynı dönemini karşılaştırdığımızda yine trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarında yüzde 20 oranında azalış görüyoruz. Bu da sevindirici bir gelişme. Bu düşüşün devam etmesini sağlamak, trafik kazalarının zararlarını azaltmak açısından lütfen trafik kurallarına uyalım" dedi.

Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri
Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri
Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri
Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri
Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri
Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri
Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri
Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri
Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri
Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hadise Alişan Burak Sergen Demet Akalın
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Mustafa Çiftçi: Trafik kazalarındaki can kaybını yüzde 50 azaltan 10 ilden biri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 19:33:22. #1.16#

title