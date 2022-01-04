Çorum, TKDK'nin güneş enerjisi santrali yatırımı desteklerinde öne çıktı

ÇORUM (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun ( Tkdk ) güneş enerjisi santrali (GES) yatırımı desteklerinden en fazla Çorum'daki projelerin yararlandığı bildirildi.

Tkdk İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da 2021 yılında 88 milyon lira yatırım bütçeli 250 projeye 51 milyon lira hibe desteği sağlandığını belirtti.

Hibe ödemelerinde 2021 yılı hedefinin üzerine çıktıklarını aktaran Yalvaçer, TKDK tarihindeki en yüksek proje sayısı ve hibe ödemesi miktarına da bu yıl ulaştıklarını vurguladı.

TKDK'nin bu yıl hibe desteklemelerinde GES yatırımlarının öne çıktığına dikkati çeken Yalvaçer, şöyle devam etti:

"Büyük çoğunluğu Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren firmaların çatı ve duvar yüzeylerine olmak üzere, yenilenebilir enerji yatırımları için 2021 yılında 35 milyon lira yatırım tutarlı 28 projeye 20 milyon lira hibe ödendi. Yenilenebilir enerji yatırımlarında bugüne kadar 39 adet güneş enerjisi santrali (GES) yatırımına destek sağlanarak 42 il içinde Çorum İl Koordinatörlüğü birinci sırada yer aldı. Toplamda 15,5 megavatlık kapasite içeren yenilenebilir enerji yatırımına destek sağlandı. 60 milyon lira yatırım tutarlı 39 projeye 31 milyon lira hibe ödendi. Destek verilen yenilenebilir enerji yatırımları ile bir yılda üretilen elektriğin 30 milyon kilovatsaatin üzerinde olduğu ve yaklaşık 20 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamaya yeteceği tahmin edilmektedir."

1055 projeye 170 milyon lira hibe

TKDK'nin kurulduğu 2013 yılından bugüne kadar Çorum'da 380 milyon lira toplam bütçeli 1055 projeye 170 milyon lira hibe desteği sağladıklarının altını çizen Yalvaçer, projelerin yapım işleri, makine-ekipman alımları, proje hazırlık giderleri ve görünürlük harcamalarına sektörüne göre değişmekle birlikte 500 bin avro ile bütçesinin 3 milyon avroya kadar olan kısmına yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği sağladıklarını hatırlattı.

Yalvaçer, Şubat'ta 11. proje başvuru çağrısına çıkacaklarını belirterek, bitkisel üretim ve işleme tesisleri, mantarcılık, seracılık, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları, su ürünleri yetiştiriciliği ve yenilenebilir enerji yatırımları yapmayı planlayan girişimcileri, hibe desteklerinden yararlanmak üzere TKDK İl Koordinatörlüğüne davet etti.

AA / Kemal Ceylan - Ekonomi Haberleri

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