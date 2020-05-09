ÇORUM TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü infaz koruma memuru, öldü

TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü infaz koruma memuru, öldüÇORUM'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü infaz koruma memuru Emre Çetin (31), yaşamını yitirdi.

TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü infaz koruma memuru, öldü

ÇORUM'da kontrolden çıkarak karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü infaz koruma memuru Emre Çetin (31), yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında Çorum-Alaca karayolu Hatap Barajı yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kılıç (43) idaresindeki 68 DZ 012 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti, infaz koruma memuru Emre Çetin'in (31) kullandığı 19 AAU 325 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile sıkıştığı otomobilden çıkarılan Emre Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Mustafa Kılıç, gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA