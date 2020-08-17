Çorum ticaret borsası İskilip'te satış salonu açtı
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Çorum ticaret borsası İskilip'te satış salonu açtı

Çorum Ticaret Borsası tarafından İskilip ilçesine kurulan satış salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Çorum ticaret borsası İskilip'te satış salonu açtı
17.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:06

Çorum Ticaret Borsası tarafından İskilip ilçesine kurulan satış salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta konuşan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçe ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü faaliyeti desteklediklerini belirterek, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Ticaret Borsası İskilip Satış Salonunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Satış salonu tüm bölgemize hitap edecektir. Üretim yapan tüm çiftçilerimizi ürünlerini Ticaret Borsası İskilip Satış salonuna getirmeye davet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi..

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat da, Çorum Ticaret Borsası olarak hem üreticilerin hem de tüccarların yanında oldukları söyledi.

Özkubat, Günden güne çağın yeniliklerine uygun sistemler kurarak modern borsacılık yapma yolunda gayretlerini sürdüren Çorum Ticaret Borsası'nın, bulunduğu bölgede üretici ile tüketici arasında köprü vazifesi kurarak bölgenin ekonomisine yön veren bir kuruluş haline geldiğini ifade etti.

Satış salonunun açılış kurdelesini İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya birlikte kesti. Satış salonunda gerçekleştirilen ilk alımda fiyatı Başkan Ali Sülük verdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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