ÇORUM Tarım işçisi serinlemek için girdiği gölette kayboldu Tarım işçisi serinlemek için girdiği gölette kayboldu (2)GÖLET KIYISINDA ACILI BEKLEYİŞ Çorum'un Alaca ilçesinde, serinlemek için girdiği gölette kaybolan tarım işçisi Emrah Pullu'yu (21) arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tarım işçisi serinlemek için girdiği gölette kayboldu (2)

GÖLET KIYISINDA ACILI BEKLEYİŞ Çorum'un Alaca ilçesinde, serinlemek için girdiği gölette kaybolan tarım işçisi Emrah Pullu'yu (21) arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Pullu ailesi de gölet kıyısında bekleyişlerini sürdürüp, ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Emrah Pullu'nın babası Erdoğan Pullu (42), çocuğunun bulunmasını istediğini belirterek, ?Buraya Kastamonu ilinden çalışmak için gelmiştik, saman işleri ile uğraşıyoruz. 5 gündür de buradaydık, göle yakın bir alanda çadırda kalıyorduk. Bu bölgede kalıyorduk. Çocuğum serinlemek için göle girmiş ve boğuldu. Arıyorlar halen bulunamadı. Memlekete dönemeden çocuğumu burada kaybettik. İşimiz bitmişti, dönme hazırlığı yapıyorduk. Bir gün sonra da yola çıkacaktık. Oğlum dünya tatlısı bir insandı. Çok iyi bir insandı, hiçkimseye bir kötülüğü olmazdı. Hiçkimseye zararı olmaz, duygusal bir çocuktu. Haberi alan herkes Kastamonu'dan Çorum'a geldi. Seveni çoktu oğlumun. Ne olur bulsunlar oğlumu? dedi.

Gölde kaybolan Emrah Pullu'nun akrabası ve yakın arkadaşı Burak Pullu ise çok üzgün olduklarını söyleyerek, Herkes onu bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibine güveniyoruz. Çok zor durumdayız, inşallah bulunur. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin? diye konuştu.

Kaynak: DHA