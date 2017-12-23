Çorum Takla Atan Araçtan Fırlayan Sürücüsü Yerde Acı İçinde Kıvrandı

Takla atan araçtan fırlayan sürücüsü yerde acı içinde kıvrandı



ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çok sayıda takla attı. Takla atan aracın sürücüsü camdan yola fırladı.



Kaza, Çorum'un Dumlupınar Caddesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, 35 yaşındaki Ahmet Badak yönetimindeki 19 UA 897 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çok sayıda takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan otomobil sürücüsü Badak, araçtan dışarıya fırladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçtan dışarıya fırlayan ve yerde acı içinde kıvrayan otomobil sürücüsüne hareket etmemesi yönünde uyarıda bulundu.



İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından sürücüyü ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.